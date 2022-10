Ovada, nuovo test con la Beppe Viola Calcio

OVADA - "Mi dicono che i nostri avversari hanno fatto fatica. Eppure hanno sei punti. Dobbiamo fare attenzione, quest'anno ci sarà equilibrio in ogni gara". Così mister Luca Carosio presenta la sfida in programma oggi al Geirino con la Beppe Viola Calcio, la formazione neopromossa è reduce dal successo con il Felizzano. Ma l'Ovadese è ripartita con i tre punti conquistati sul campo del San Giacomo Chieri. Un 2-1 che ha dissipato le nubi dense generate dal KO interno contro l'Asca. Rimane per ora solo il gusto sgradito dei giorni immediatamente successivi alla sconfitta che hanno poi portato alle scelte sorprendenti varate domenica scorsa: fuori Manno e Mutti dall'inizio.

Ovadese, seconda vittoria in trasferta nel torinese Col San Giacomo Chieri termina 2-1. Andamento simile a due settimane fa contro il Pozzomaina. Solo qualche brivido nel finale

Si vedrà oggi sul campo quale undici manderà in campo l'allenatore che non smette di spronare tutti. "Forse solo la Valenzana - chiarisce - è al di sopra delle altre. Noi ce la giochiamo con tutti ma possiamo rischiare anche con tutte le avversarie". Proprio il campo di casa potrebbe nascondere un'insidia in più. Finora l'Ovadese in 180 minuti ha segnato un'unica rete, con la complicità del portiere dell'Arquatese. Un segnale che dal punto di vista del gioco c'è da crescere.