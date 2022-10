Banca del tempo, riprende l'attività

OVADA - È un programma ricco e, almeno in parte, inedito a caratterizzare la ripresa delle attività promosse dalla Banca del Tempo “l’idea” di Ovada. Con l’arrivo di ottobre, infatti, è tutto pronto per la ripartenza dopo la tradizionale pausa estiva. E anche se, da un lato, bisognerà attendere ancora qualche giorno per il ritorno, a pieno ritmo, di tutte le iniziative previste dal programma, dall’altro – nelle scorse settimane – alcuni incontri tematici si sono già svolti.

È il caso di “Maglia che passione”, mentre il gruppo di Scrittura Creativa tornerà ad incontrarsi a partire da venerdì 14 ottobre. Gli incontri, coordinati da Francesca Conti Rivoire, si articoleranno in un corso di base, per neofti ed un corso avanzato per coloro che hanno già partecipato alle iniziative degli scorsi anni.



Arte e tecnologia

Successivamente entrerà in azione “Arteinsieme”, con Carla Vanelli e con le sue lezioni di acquerello. Da segnalare che, presto, si potrà aderire anche a “Il Cittadino Digitale” il nuovo gruppo che punta a riunire (in un unico corso) le competenze dei precedenti “Internet_ide@” e “Smartphone insieme”. «Con questo programma ambizioso – spiegano i rappresentanti dell’associazione – vogliamo perseguire l’obiettivo di rendere fruibili agli altri soci le singole specifiche competenze di cui ciascuno è portatore nello spirito che da sempre ci anima. “Insieme si può” è stata l’idea che ci ha accompagnato in questi venticinque anni di attività sul territorio».