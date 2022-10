Costi esorbitanti, il comune spegne alcuni lampioni

CASSINELLE - L'aveva in qualche modo preannunciato. Il momento del provvedimento è arrivato. Cassinelle spegnerà una piccola parte dell'illuminazione pubblica del paese per contenere i costi per l'energia difficili da sostenere. “Nell'ultimo periodo, abbiamo messo a confronto le fatture mensili dell'energia elettrica dei mesi estivi 2021-22 – chiarisce il sindaco, Roberto Gallo - a parità di consumi, nel 2022 c'è stato un aumento medio del 250%”. E così nei prossimi giorni le luci si spegneranno in alcuni punti selezionati: in prossimità dei monumenti e in alcune strade secondarie. “Tutte rigorosamente senza abitazioni private e senza problemi legati alla sicurezza”, assicura ancora Gallo. Non è detto che però il provvedimento non sia allargato nei prossimi mesi.