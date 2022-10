Maltempo 2019: arrivano i risarcimenti ai privati

OVADA - Mentre si avvicina il primo anniversario dell'alluvione dell'Orba che il 4 ottobre 2022 sconvolse le aree tra Molare, la Rebba, regione Carlovini e il Geirino, arrivano i risarcimenti ai privati che hanno subito danni nel corso dell'ondata di maltempo che colpì Ovada nell'autunno 2019. Nella serata di ieri il consiglio comunale ha approvato la variazione di bilancio necessaria per recepire il trasferimento dei fondi.

Iter lungo

Fu l'area compresa tra San Bernardo e le Cappellette quella più colpita. Un'imponente frana interruppe nella parte bassa la strada che subì danni importanti anche in altri due punti. Venticinque i residenti evacuati perchè del tutto isolati da entrambi i lati. Tonnellate di detriti furono dopo mesi stipati in un'area limitrofa messa a disposizione da un privato. La somma disposta per i risarcimenti, disposti dopo i sopralluoghi e le verifiche dei tecnici della Regione, ammonta a 137 mila euro.