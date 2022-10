Torna Gabriel Tacchino con un grande concerto

CASTELLETTO D'ORBA - E' cittadino onorario del paese in cui nacque il padre dal 2015. Torna a Castelletto d'Orba, Gabriel Tacchino, pianista famoso in tutto il mondo. Una grande emozione per tutto il borgo e per l'artista che era solito trascorrere le sue estati da adolescente. Il concerto è in programma sabato 8 ottobre, dalle 21.15 nella Chiesa di Sant'Antonio. Tacchino è stato protagonista di una brillantissima carriera concertistica iniziata con l'invito da parte di Herbert von Karajan, dopo una sua folgorante audizione alla Scala di Milano, a suonare con lui e due prestigiose orchestre: i Berliner Philharmoniker, l'Orchestra del Teatro alla Scala, ed al Wiener Festwochen. Tacchino si è esibito in alcuni dei templi della musica classica: La Scala, la Sala Verdi di Milano, Santa Cecilia di Roma, la Sala Tchaikowsky di Mosca e la Royal Festival Hall di Londra.

Carriera di prestigio

Numerosi i premi internazionali vinto. Ha insegnato pianoforte per numerosi anni al Conservatorio National Supérieur de Musique di Parigi e tenuto numerose masterclass in Canada, Giappone, Cina, Corea, Salisburgo, in Svizzera, a Nizza, a Tokyo. Insieme a Tacchino si esibirà la sua allieva prediletta Emmanuelle Stephan, sensibilissima e straordinaria artista di livello internazionale. In programma Musiche di Francis Poulenc (del quale il M° Tacchino è stato l'unico allievo ed è, anche per questo, considerato l'interprete assoluto di riferimento), di Maurice Ravel, Erik Satie, Wolfgang Amadeus Mozart, Franz Schubert. La visita italiana di Gabriel Tacchino è stata promossa dal sindaco Mario Pesce e da Del Fante, Consigliere Comunale e Vice Presidente dell'Accademia Internazionale Medicea di Firenze.