Villa Gabrieli: torna la "Festa dei nonni"

OVADA - Diversi materiale per la sensazione tattile, aromi per l’olfatto. In sintesi, è questo il percorso sensoriale che sarà inaugurato domenica pomeriggio a Villa Gabrieli.

L’occasione è la "Festa dei nonni", in programma alle ore 14.30. A farsi carico della realizzazione Fondazione Cigno e Associazione Vela per un’iniziativa che non ha solo uno scopo ludico ma è un utile strumento di cura e riabilitazione.

Nasce il primo nucleo del giardino terapeutico

«Molti farmaci chemioterapici - spiegano dall’associazione - producono danni temporanei alla sensibilità. Lo stesso accade con malattie neurologiche come ictus e sclerosi multipla. I percorsi sensoriali possono affiancare utilmente la riabilitazione tradizionale».

In alcuni casi tra i pazienti di Covid-19 si manifesta una perdita dell’olfatto che può manifestarsi anche per mesi dopo la guarigione. In questo senso l’area può essere un valido supporto. L’iniziativa è stata finanziata grazie alla generosa donazione disposta da Giorgia Sansone, paziente del Day Hospital oncologico scomparsa un paio d’anni fa al culmine della sua battaglia contro il tumore al seno. Le risorse raccolte sarebbero servite per un trapianto da effettuare in Israele non arrivato in tempo.

Accanto al percorso troverà posto anche una panchina viola della gentilezza, emblema di una città "che cura e ha cura" come nelle intenzioni delle due associazioni.