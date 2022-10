Pro Loco: domenica di festa con il Mercatino dell'Antiquariato

OVADA - Torna il 2 ottobre per tutta la giornata il Mercatino dell’Antiquariato, l’iniziativa curata dalla Pro Loco che richiama sempre tanti visitatori interessati a artigianato locale e curiosità. L'appuntamento, come già anticipato, è per domenica prossima (già a partire dalle prime ore della giornata), con la quinta edizione dell'anno. Interessate alla disposizione le principali piazze del centro storico cittadino e, nell’immediata corona, piazza XX Settembre, l’ultima inserita.