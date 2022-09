Centro Destra oltre il 40%, cala l'affluenza

OVADA - Anche Ovada vira a destra, seguendo seppur con modalità locali del dinamiche elettorali nazionali. La coalizione di Centro Destra formata da Fratelli d'Italia, Lega, Forza Italia e Noi Moderati per la Camera si attesta al 40.36% con 2.245 voti. Non troppo lontano, ma comunque sconfitto, il Centro Sinistra fermo al 35.42% con 1970 voti complessivi. Il Movimento Cinque Stelle si attesta al 10.37% con 577 voti. Azione segue con l'8.29% e 461 voti. Significativo anche il dato di Italexit con il2.86% e 159 voti. Nel complesso l'affluenza si è attestata al 67.94% con 5807 voti. Dati in linea per il Senato La coalizione di Centro Destra conquista 2.234 voti con il 40.13%. Il Centro Sinistra rimane a 1.968 voti con il 35.35%. Movimento cinque stelle fermo al 10.44% con 581 voti. Azione supera l'8% con 454 voti.