Ovadese, tante emozioni ma eliminazione in Coppa Italia

OVADA - E' già finita l'avventura dell'Ovadese in Coppa Italia. Contro la Gaviese è finita 2-1. Passa la squadra granata in virtù dello 0-0 maturato al Geirino nella gara di andata. Bella partita al Pedemonte, ricca di colpi di scena. Solo Gaione e Bianchi tra i titolari scelti da Carosio per la sfida. Poi spazio a chi per ora ha giocato meno. Vantaggio dei padroni di casa al 9': Leale raccoglie un rinvio corto della difesa, trafigge con una precisa conclusione Gaione un po' troppo avanzato. Al 29' il raddoppio che di fatto chiude la sfida. Azione irresistibile di Cattaneo che raccoglie palla sulla fascia destra, supera una serie di difensori e batte ancora il portiere ovadese.

In avvio di ripresa Barbato riapre la gara con un gran tiro. Bosic coglie un palo qualche minuto dopo. Al 3' però espulsione di Musso per doppia ammonizione. Nel finale Mutti sostituisce il portiere Ignat uscito dopo uno scontro con Barletto e trasportato all'ospedale di Novi. L'Ovadese però non riesce ad approfittarne.

Formazioni. Gaviese Ignat Cicagna (Illiano), Marengo (Mutti) Bardone (Repetto), Chiarlo, Pagano, Cattaneo (La Neve),Tavella (Anfosso), Giordano, Rolleri, Leale. Ovadese. Gaione, Visentin, Musso, Bianchi, Regini, Cannonero, Mazzotta, Massari, Barletto, Bosic Barbato.