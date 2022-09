Villa Gabrieli: in arrivo il nuovo percorso sensoriale

OVADA - Sarà inaugurato domenica 2 ottobre, a partire dalle ore 14.30, il percorso sensoriale realizzato da associazione Vela e Fondazione Cigno nell’ambito della creazione del “Giardino terapeutico” all’interno del parco di Villa Gabrieli. L’occasione è la “Festa dei nonni” che le due associazioni stanno organizzando per quella data.

Il progetto, inserito tra le iniziative individuate per la valorizzazione del parco accanto a via Carducci, rappresenta un supporto per il Day Hospital Oncologico dell’ospedale della città e ricorderà Giorgia Sansone, sfortunata paziente scomparsa nel 2020 a 49 anni dopo una lunga battaglia contro il suo tumore al seno. Sansone decise di donare i 65 mila euro raccolti con la campagna avviata per concretizzare il viaggio verso Tel Aviv per un trapianto al seno arrivato, di fatto, troppo tardi rispetto alla malattia.