Una riunione dagli Scolopi per presentare l'anno scout

OVADA - Per l'inizio ufficiale del nuovo anno scout bisognerà attendere ancora poco più di un mese. Nel frattempo, in attesa che si arrivi a metà ottobre, i rappresentanti del gruppo scout Ovada 1 hanno organizzato una serata di presentazione di tutte le novità relative ai prossimi mesi.

L'appuntamento è per martedì prossimo, 20 settembre, a partire dalle ore 20.45, presso i Padri Scolopi di piazza San Domenico. Nel corso della serata, alla quale sono invitati tutti i genitori con figli interessati a far parte del gruppo scout Ovada 1, sarà possibile chiedere ogni tipo di informazione. Per quanto riguarda le iscrizioni, invece, sarà (ancora) necessario compilare online - tramite il sito dell'associazione - l'apposito form nel periodo compreso fra il 21 e il 28 settembre prossimi.

Per l’anno scout 2022/2023 verranno ammessi i giovani nati nell’anno 2014 o frequentanti la terza elementare (nell’anno scolastico 2022/2023). Possono inoltre iscriversi ragazzi e ragazze più grandi, in particolare quelli nati nel 2010 per l’iscrizione alla branca E/G (Reparto) e coloro che sono nati nel 2006 per l’iscrizione alla branca R/S (Noviziato).