Confraternite: madonnari e docufilm in attesa del raduno

OVADA - Proseguirà anche nei prossimi giorni la marcia di avvicinamento al primo Cammino Interregionale di Fraternità, in programma nel fine settimana del 17 e 18 settembre. La (ri)partenza è fissata per oggi (sabato 10 settembre) pomeriggio, con la presenza - nella zona del centro storico - dei madonnari di Mantova che andranno a realizzare (con i gessetti, su degli appositi pannelli) alcune figure caratteristiche del Cristianesimo (l'Annunciazione nei pressi della Chiesa dell'Annunziata, l'Addolorata dalla Loggia e zona di San Giovanni, l'Assunta dalla Parrocchia e la Sapienza in piazza Cereseto).

Alle ore 21.00, invece, presso la Chiesa di San Paolo, si terrà un concerto della Banda cittadina. S'intitola “Un viaggio tra fede e cultura”, invece, il docufilm realizzato dal giovane videomaker Matteo Sartore (e dalla "Dream Vision") per promuovere l’Ovadese in attesa del raduno di domenica prossima. L'anteprima dell'opera sarà presentata lunedì 12 settembre dalle 21.00 allo Splendor.

Nel video è l’eclettico Niccolò Cepollina, figlio d’arte già inserito nel mondo della tv, tra Sky e Mediaset, ad accompagnare gli spettatori in questo lungo viaggio fra le peculiarità del territorio. Per la partecipazione è necessaria la prenotazione allo Iat di Ovada: 0143 821043.