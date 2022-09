A Cremolino torna la camminata per Daria Rebuffo

CREMOLINO - L’iniziativa è diventata una piacevole consuetudine ma ha consentito anche di raccogliere fondi poi utilizzati per allestire la nuova biblioteca comunale nell'ex chiesa di San Bernardino.

È in programma nella giornata di domani, domenica 11 settembre, la 5° edizione di “Camminando con Daria”, la manifestazione rivolta agli appassionati del trekking e dell’attività sportiva all’aria aperta che vuole ricordare la sfortunata Daria Rebuffo, giovane del paese scomparsa qualche anno.

Spirito comune

A disposizione dei partecipanti ci saranno due percorsi distinti: il primo più abbordabile da 7 chilometri, il secondo da 11. Entrambi sono ricavati tra le colline attorno a Cremolino, un piacevole spaccato di vegetazione, vigne e colline compreso tra l’Ovadese e il Novese.

Il ritrovo è previsto alle 8.00 in paese, la partenza per quella che è una camminata a passo libero sarà decretata alle 9.30. I percorsi sono segnalati dall’Associazione Nazionale Alpini. «Daria amava camminare – racconta la mamma, Anna Ferrando –. Era iscritta al Cai e amava anche altre attività sportive». E per questo lo spirito della manifestazione ricalca in tutto e per tutto le sue passioni. Al termine la Pro Loco allestirà un ricco buffet per tutti i partecipanti. La quota di partecipazione è di 10 euro. C’è il sostegno della Fondazione CRAL.