Tre percorsi per la nona edizione di "Ovada in Randonnée"

OVADA - Da “La via del Dolcetto” (un percorso di 100 chilometri fra le bellezze dell’Ovadese) a “La Randonnée” (lunga esattamente il doppio), fino a “La nuova fatica” (di 150 chilometri) che rappresenta un po’ la vera novità di quest’anno. Scatterà, ancora una volta, da piazza XX settembre la nona edizione di “Ovada in Randonnée”, la manifestazione non competitiva organizzata dall’Uà Cycling Team.

L’appuntamento è per domenica prossima, 11 settembre, con la “solita” filosofia di sempre. «E dire che è nato tutto (nel 2014, ndr) quasi per scherzo – ricordano dal sodalizio sportivo ovadese –. Poi, anno dopo anno, questa evento è cresciuto fino a rappresentare, anche, un’occasione importante per promuovere il territorio».

Sport e promozione

Randonnèe: il ciclismo senza agonismo Domani la manifestazione ideata da Uà Cycling che celebra la passione per le due ruote e la bellezza del nostro territorio

Tre percorsi, tutti con partenza (fra le ore 7.30 e le 9.30) e arrivo davanti al Caffè Trieste, nel cuore della città. In mezzo tanta pianura e diverse asperità, con le colline del Basso Piemonte (e della Valle Stura) che – in tempo di vendemmia – sono già pronte a vestirsi a festa per il passaggio degli atleti provenienti da ogni angolo del Nord Italia.