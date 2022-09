Addio a Gianni Mialich, allenò Derthona e Ovada

LAIGUEGLIA - "Ti alleni quando inizi a far fatica". Lo ripeteva sempre alle sue squadre Gianni Mialich, difensore che ha giocato 167 gare in serie A e 20 in B e poi allenato. Mialich si è spento oggi a Laigueglia, dove aveva casa da molti anni e dove è stato anche vicesindaco, dal 2004 al 2006.

Originario di Mira, in provincia di Venezia, classe 1934, Mialich era molto conosciuto e stimato anche in provincia. Dove era stato calciatore - allenatore al Derthona, nel 1964 - 65 e nella stagione successiva, per poi tornare, nel 1991 - 92, all'Ovada. Sempre presente in tutte le edizioni de 'Il Piccolo mercato', iniziativa del nostro giornale per le categorie dilettantistiche.

Fino all'ultimo ha collaborato con settori giovanili della Liguria di Ponente, trasmettendo la sua passione, e la sua grande umanità, ai più piccoli.