Regione, via ai corsi per Oss: 11 in provincia

Presto in tutto il Piemonte saranno avviati nuovi corsi di formazione per conseguire la qualifica di operatore socio-sanitario. Dall'assessorato al Lavoro e Formazione è stato approvato l’elenco delle agenzie, disponibile sul sito della Regione, che potranno avviare corsi per Oss in 77 sedi diffuse sull’intero territorio regionale. Per l'assessore un intervento che ben si inserisce in una politica di Governo condotta dall’assessore regionale che sostiene e supporta la formazione professionale attraverso la certificazione delle competenze anche in ambito sanitario.



La Regione assegna agli operatori ammessi al finanziamento 6.000 buoni formazione, nell’ambito del totale finanziabile (circa 23 milioni), ripartiti in misura proporzionale: in questo modo, potranno essere soddisfatti i fabbisogni definiti dalla Giunta Regionale per il triennio 2022/2024.

La novità assoluta del provvedimento consiste nella gratuità per chi ha un Isee inferiore a 10mila euro oppure una compartecipazione fino a un massimo di 1500 euro e con la rimanenza sarà a carico della Regione: al termine del percorso formativo, verrà rilasciata la qualifica di OSS.



Dove i corsi?



Saranno 16 le sedi dei corsi nell’ambito territoriale 1, di cui 2 a Biella, 6 a Novara, 3 nel Vco, 5 a Vercelli; 16 sono le sedi nell’ambito territoriale 2, di cui 11 ad Alessandria, 5 ad Asti; 12 nella provincia di Cuneo e 33 distribuite nel territorio della Città metropolitana di Torino.



Per maggiori informazioni e possibile andare sul sito di Regione a questo indirizzo oppure rivolgersi al proprio centro per l'impiego di riferimento.