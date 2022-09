“Silvano Beer Festival”: due giorni di musica e street food al Rapetti

SILVANO D'ORBA - Torna il la due giorni di buona birra, cibo e musica live del “Silvano Beer Festival”. L'appuntamento è per venerdì 2 e sabato 3 settembre presso l'area spettacoli dell'impianto sportivo "Rapetti".

Il progetto nasce spontaneamente da un gruppo di amici che dopo i vari stop dovuti alla pandemia hanno deciso di fare squadra per restituire al paese un momento di divertimento e aggregazione rivolto ai più giovani.

Motivazioni forti

«Abbiamo deciso di recuperare quest’appuntamento - spiega Cristian Moiso, voce del comitato organizzatore - perché ci siamo resi conto che le persone mai come ora hanno voglia di uscire e condividere le emozioni. Soprattutto i giovani in quanto a relazioni sociali hanno dovuto pagare un caro prezzo a causa della pandemia e ci sembrava giusto attivarci anche per loro».

Prevista una presenza ampia e qualificata di formazioni musicali. «Abbiamo puntato molto sulla musica - prosegue Moiso - invitando gruppi giovani che sono già conosciuto nell'Ovadese». In programma venerdì 2 settembre un tributo ai Guns’n’roses con i Civil War. A seguire dj Shadow. La sera successiva si esibiranno i Chiosco 57, i Montebeers. A chiudere dj Onana.

«La birra sarà artigianale - conclude l’organizzatore - ci affidiamo al Birrificio di Ovada “Henquet 07”. Per il cibo abbiamo deciso per lo street food con arrosticini e altre delizie tipiche».