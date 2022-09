Nuovo impianto fotovoltaico in provincia di Alessandria?

Renergetica Spa, società quotata su Euronext Growth Milan di Borsa Italiana (BIT: REN), operante nello sviluppo di progetti da fonti rinnovabili sul mercato internazionale, titolare di un proprio portafoglio impianti e attiva nella vendita di servizi di asset management oltre che nell’innovativo mercato dello smart-grid, rende noto di aver formalizzato con la società Edison Renewables Spa, operatore leader in Italia nella produzione di energie rinnovabili, la vendita della società veicolo Ren 147 srl, titolare dell’autorizzazione unica per la realizzazione di un impianto fotovoltaico, della potenza di 4,66 MWp, in provincia di Alessandria.

Si tratta del quinto progetto autorizzato e ceduto da Renergetica a Edison, che ne curerà la realizzazione e il successivo impiego, in esecuzione dell’accordo quadro firmato nell’aprile 2020.

“Siamo molto soddisfatti dell’operazione conclusasi oggi - ha commentato Stefano Giusto, Amministratore Delegato di Renergetica Spa - Questa cessione unitamente all’accordo siglato a febbraio 2022 che ha ampliato i MWp dei progetti destinabili a Edison e prolungato, di fatto, la durata dell’accordo quadro sottoscritto nel 2020, rafforza la nostra collaborazione con un partner qualificato come Edison e riafferma Renergetica quale leader nell’ambito del development di impianti a fonte rinnovabile nonché protagonista della transizione energetica del nostro Paese".

“L’operazione odierna rappresenta per Edison un ulteriore passo in avanti nell’installazione di nuova capacità fotovoltaica da porre al servizio del Paese per accelerare sulla transizione ecologica - ha dichiarato Marco Stangalino, Vicepresidente Esecutivo Power Asset di Edison Spa – Attraverso l’attività dei nostri sviluppatori e grazie a partnership di valore come quella con Renergetica, il Gruppo sta proseguendo nell’attuazione del suo piano di crescita nelle rinnovabili che porterà a 5 GW la capacità green complessiva”.