Tamburello: successo cremolinese ai "Jurassic Games"

OVADA - Sono Guido Giacobbe, Daniele Giacobbe, Piero Cucumazzo, Saverio Bottero e Cristian Boccaccio i vincitori del "Jurassic Games 2022", il torneo di tamburello per veterani e giovani promesse organizzato dai rappresentanti del Comitato “Amici dello Sferisterio di Ovada” in collaborazione con l’Asd Tamburello Basaluzzo e il Cremolino. Ed è proprio nei centri sportivi di questi due paesi che si sono svolte (in notturna) alcune delle partite valide per le qualificazioni, mentre l'atto finale è andato in scena (subito dopo Ferragosto) sul campo di via Lung'Orba.

A spuntarla sono stati i portacolori del Cremolino Renegades, per una vittoria sul filo di lana (13 a 12) sul Montaldo. Da segnalare che, per i vincitori, c'è anche la soddisfazione di aver conquistato il punteggio pieno (e i relativi 12 punti) nel girone iniziale, mentre i rivali avevano chiuso in seconda posizione (a quota 7). Per i secondi classificati sono scesi in campo Mirco Arata, Luca Arata, Luca Bisio, Matteo Chiappino, Marco Barisione.

Presenti per il Comitato “Amici del Tamburello” Gianni Agosto, Cino Puppo e Marco Barisione che hanno anche premiato Saverio Bottero quale giocatore più esperto, Leonardo Gallone come più giovane e Luca Bisio come miglior giocatore.