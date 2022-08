Nel torbido e nell'inconscio: in scena le "Barzellette" di Ascanio Celestini

ROCCA GRIMALDA - Giovedì 1° settembre, Ascanio Celestini porterà il suo spettacolo 'Barzellette' a Rocca Grimalda. Lo farà nell'ambito della rassegna all'aperto L'Altro Monferrato, ideata e organizzata dai direttori artistici Maria De Barbieri e Gianni Masella nell'ambito di AgriTeatro. Al castello di Rocca Grimalda, Celestini porterà uno spettacolo che ben si adatta al tema dell'edizione 2022 della manifestazione, la comicità di ieri e di oggi. Un titolo che ha un titolo apparentemente leggero, ma così non è.

Le barzellette pescano nel torbido, nell’inconscio, ma attraverso l’ironia permettono di appropriarci di questo “sottosuolo dello spirito”, per smontarlo e conoscerlo. E poi la loro forza sta nel fatto che l’autore coincide perfettamente con l’attore. Non c’è uno Shakespeare delle storielle. Chi le racconta si prende la responsabilità di riscriverle in quel preciso momento. Ma anche l’ascoltatore diventa implicitamente un autore. Appena ascoltata, può a sua volta diventare un raccontatore e dunque un nuovo autore che la cambia, reinterpreta e improvvisa. Il costo del biglietto è di 20 euro. Info e prenotazioni: info@agriteatro.it; Iat di Ovada tel. 0143 821043; cell. 379 11872152; iat@comune.ovada.al.it. L’Altro Monferrato è organizzato da AgriTeatro, con il contributo della Fondazione Cassa di Risparmio di Alessandria, il patrocinio di Regione Piemonte e Provincia di Alessandria, e il sostegno dei Comuni di Carpeneto, Casaleggio Boiro, Cassinelle, Cremolino, Molare, Morsasco, Prasco, Rocca Grimalda e Tagliolo Monferrato.