Enoteca: a Gianni Fabrizio il premio Stefano Ferrando

OVADA - È Gianni Fabrizio il successore di Anna Errico (nel 2020), Direttore del Consorzio Piemonte Land of Perfection, e di Simonetta Borasi (nel 2021), da tempo impegnata nelle iniziative di promozione del consorzio di tutela del Gavi, nell'albo d'oro del "Premio Stefano Ferrando", il riconoscimento che viene assegnato annualmente dai rappresentanti dell'Enoteca regionale di Ovada per ricordare la figura del compianto sommelier ovadese scomparso nella primavera di due anni fa.

La cerimonia di premiazione è in programma per domani sera, sabato 27 agosto, a partire dalle ore 18.30, nell'ambito de "Il Dolcetto fa 50!", l'iniziativa promossa nei locali di via Torino per celebrare il primo mezzo secolo dalla concessione della doc. Nell'occasione il curatore della Guida Vini d'Italia del Gambero Rosso interverrà (probabilmente) tramite un collegamento video.

Amicizia e professionalità

«Ho avuto il piacere di conoscere Stefano - spiega Fabrizio - Per me era un sommelier garbato. Probabilmente, se fossimo stati più vicini (a livello geografico), saremmo stati amici. Avevamo molte passioni in comune. Per me lui sarebbe potuto diventare il Tullio Mussa (l’indimenticato sommelier delle Cantine di Nizza Monferrato) di un territorio che ha ancora buoni margini di crescita».

L'intervista completa è disponibile sul numero de Il Piccolo in edicola da questa mattina, venerdì 26 agosto.