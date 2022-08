Rocca Grimalda: riapre il Museo della Maschera

ROCCA GRIMALDA - Dalla Sagra della Peirbuieira alla Castagnata, passando per altre iniziative estemporanee. In attesa di definire un programma un po' più dettagliato, è ormai certo che, a partire da questa sera (giovedì 25 agosto), riapriranno le porte del Museo della Maschera. L'appuntamento è dalle ore 20.00 alle 23.00, proprio in concomitanza con lo storico appuntamento enogastronomico del paese.

Non si tratterà di un'apertura spot, visto che - a breve termine - ci saranno anche altre occasioni per accedere all'interno dei locali di Piazza Vittorio Veneto. Dal 28 agosto al 9 ottobre (giorno della Castagnata) prossimi, infatti, la struttura resterà accessibile tutte le domeniche dalle ore 15.00 alle 19.00. Questo risultato è frutto, prevalentemente, del lavoro svolto dai giovani del paese. Saranno proprio loro a ricoprire il ruolo di ciceroni, sempre sotto la supervisione di Giorgio Perfumo e dei rappresentanti dell'associazione "La Lachera".

Anche l'amministrazione comunale guidata dal sindaco Enzo Cacciola ha seguito, passo dopo passo, tutte le operazioni. Oltre al percorso tradizionale, i visitatori potranno anche ammirare gli oggetti custoditi in una sala di recente costituzione. É dal Duemila che il Museo della Maschera è presente a Rocca Grimalda. Nei vari saloni sono custoditi abiti e cimeli di vario tipo e di diversa provenienza. Dopo anni di crisi, in cui a scarseggiare sono state soprattutto le risorse, ora è tempo di un rilancio per la storica struttura posta proprio al centro del paese. Fra le ipotesi già messe al vaglio c'è anche quella di coinvolgere le scuole locali per le visite e per alcune attività temporanee.