Sconfinamenti: gran finale a Villa Gabrieli con Raffaella Romagnolo

OVADA - Per l'uscita del nuovo libro bisognerà attendere, con ogni probabilità, fino all’inizio del 2023. Di sicuro, nella giornata di giovedì prossimo, 25 agosto, ci sarà già una piccola anteprima (un reading intitolato proprio ‘Sicut Cedrus’). L’appuntamento è per le ore 18.00 a Ovada, nella cornice del parco di villa Gabrieli, nell'ambito della rassegna "Sconfinamenti".

Ad affiancare l’autrice, nonché direttrice artistica di questa fortunata iniziativa culturale, ci sarà l’attrice e regista Paola Bigatto, con cui collabora da molti anni. A lei è stata affidata la lettura di alcuni passi. Anche il luogo non è stato scelto a caso. La presentazione è prevista infatti sotto un magnifico esemplare di cedro del Libano, una della tante piante monumentali presenti nel parco che nel 2018 è stato anche “Luogo del cuore” del Fai.

In caso di maltempo l’incontro si svolgerà presso l’Enoteca Regionale di Ovada e del Monferrato in via Torino 69. La partecipazione è gratuita. Al termine dell’incontro, degustazione di vini di produttori locali a cura dell’Enoteca. La prenotazione è consigliata rivolgendosi allo Iat di Ovada (via Cairoli 107) al numero 0143.821043, quello di whatsapp 379117215 e alla mail iat@comune.ovada.al.it.