Concerto d'organo nell'oratorio dell'Annunziata

OVADA - Sarà Andrea Verrando, neolaureato al conservatorio Vivaldi di Alessandria, a tenere domenica 21 agosto alle ore 17.30 nell’Oratorio dell’Annunziata ad Ovada il tradizionale concerto d’organo inserito nella Stagione sugli organi storici di quest’anno, organizzata dagli Amici dell’Organo e tradizionalmente sostenuta dalle Fondazioni CrAl e Crt, dal Gruppo Amag, dalla Regione e dal Consiglio regionale del Piemonte.

Il programma, pensato appositamente per le caratteristiche del bell’organo “Serassi - Bianchi”, comprende i brani ‘Toccata I’ e ‘Bergamasca’ di Frescobaldi, ‘Toccata del Secondo Tono’ di Pasquini, ‘Variatio More Palatino’ di Sweelinck, ‘Canzona in re minore’ e ‘Partite in la minore’ di Zipoli, ‘Concerto in Fa Maggiore BWV 978 (Allegro, Largo, Allegro)’ di Bach, ‘Trascrizione del Concerto per Archi e Continuo in Sol Maggiore’ di Vivaldi, ‘Andante für eine walze in eine kleine Orgel KV 616’ di Mozart, ‘Sinfonia allegra del M° Provesi’ di Provesi.