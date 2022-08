Rifiuti, si infiamma la polemica politica

OVADA - Sarà il clima elettorale in vista delle consultazioni politiche del prossimo 25 settembre che si riverbera anche in ambito locale. Torna forte in città la polemica a proposito della raccolta rifiuti, la novità introdotta nel 2018 con il "porta a porta" spinto mai del tutto digerita da una fetta della popolazione (nonostante i risultati più che incoraggianti) e criticata apertamente dalla Lega. E proprio la Lega negli ultimi giorni è tornata alla carica con manifesti più che eloquenti.

"Parole!!! Bugie!!! Verità!!! Ci hanno fatto sognare raccontandoci di una diminuzione delle tariffe. L'amara sorpresa con l'arrivo delle bollette. La Tari è aumentata. Ovada merita di più". Questo si legge nei manifesti della Lega affissi nelle principali plance cittadine. La risposta non si è fatta attendere. "Le utenze domestiche - si legge nella replica - non hanno avuto ritocchi nel 2022. Le non domestiche hanno avuto una rimodulazione voluta da Arera (l'autorità di riferimento nell'ambito dei rifiuti ndr) e non da Econet. Se poi parliamo di tariffe invitiamo i cittadini a confrontarle con quelle degli altri centri zona".