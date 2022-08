Paese in vetrina, festa per le vie della città

SILVANO D'ORBA - Si rinnova un appuntamento nato l'anno scorso e subito contraddistinto da un bel successo di visitatori. Silvano d'Orba si mette il vestito buono per l'edizione 2022 di "Silvano Incontrada": stand, mercatini, bancarelle, streetfood, ristoratori, rievocazioni storiche e tanta musica per le vie della città. L'appuntamento è per il 20 e 21 agosto. Tutte le informazioni disponibili attraverso il QR code sui manifesti e sulla pagina Facebook della manifestazione.