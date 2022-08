Viaggio nella Maturità 2022: Cristina Rizzo

OVADA - Prosegue con Cristina Rizzo il nostro "Viaggio nella Maturità 2022". Dopo aver presentato gli studenti che hanno trascorso l'ultimo quinquennio fra i banchi dell'Istituto Santa Caterina - Madri Pie di Ovada, ora è la volta dei giovani colleghi del "Barletti". Anche nei prossimi giorni, dunque, andremo a conoscere i volti e le storie di tutti gli alunni che hanno completato il loro percorso scolastico con il massimo dei voti.

La maturità è una porta che si apre verso l’età adulta ed è anche una percorso che termina. Ecco perché non vuole disperdere questo patrimonio Cristina Rizzo, di Ovada. «Mi piacerebbe - confessa la studentessa - poter trascorrere ancora molto tempo con i miei compagni di viaggio. Il rapporto che abbiamo sviluppato rappresenta un tesoretto che non dobbiamo disperdere». L’esito finale è stato fonte di grande gioia.

«Si tratta - aggiunge - di un obiettivo che ho inseguito a lungo e che ho raggiunto - Sicuramente tanti fattori hanno contribuito. Ma la mia caparbietà ha avuto un ruolo importante. Spero di poter frequentare Ingegneria Informatica e in futuro di poter creare programmi per semplificare la vita delle persone». Una mente così pragmatica trova anche un po’ di spazio per la vena artistica. « Vorrei continuare - conclude la ragazza - ad avere il tempo per coltivare il mio hobby, il disegno, che finora ho praticato da autodidatta».