Viaggio nella Maturità 2022: Luca Pastorino

OVADA - Prosegue con Luca Pastorino il nostro "Viaggio nella Maturità 2022". Dopo aver presentato gli studenti che hanno trascorso l'ultimo quinquennio fra i banchi dell'Istituto Santa Caterina - Madri Pie di Ovada, ora è la volta dei giovani colleghi del "Barletti". Anche nei prossimi giorni, dunque, andremo a conoscere i volti e le storie di tutti gli alunni che hanno completato il loro percorso scolastico con il massimo dei voti.

Di Luca Pastorino si è già parlato di recente. Lo studente infatti ha ricevuto la borsa di studio ideata per ricordare Mario Polidori dai compagni della sua classe. Il voto alla maturità è il naturale compimento del percorso di studi sviluppato in questi anni. «Non ho mai avuto dubbi sulla scelta dello Scientifico - conferma - A trasmettermi la passione per la matematica e la fisica è stato mio padre». E proprio matematica sarà la facoltà da seguire all’Università di Genova. L’hobby oltre i libri è quello del calcio con la Juniores del Campo Ligure.