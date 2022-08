Viaggio nella Maturità 2022: Andrea Bighelli

OVADA - Prosegue con Andrea Bighelli il nostro "Viaggio nella Maturità 2022". Dopo aver presentato gli studenti che hanno trascorso l'ultimo quinquennio fra i banchi dell'Istituto Santa Caterina - Madri Pie di Ovada, ora è la volta dei giovani colleghi del "Barletti". Anche nei prossimi giorni, dunque, andremo a conoscere i volti e le storie di tutti gli alunni che hanno completato il loro percorso scolastico con il massimo dei voti.

Andrea Bighelli arriva dalla Valle Stura. «Ho dato il massimo in questi cinque anni - racconta il giovane studente originario di Campo Ligure - Per questo non ho trovato l’esame particolarmente complicato. Sono stati più difficili i periodi recenti, segnati dalla pandemia». Lo studente non ha ancora fatto una scelta definitiva per il percorso universitario. La margherita si sfoglia tra Ingegneria Meccanica o Civile a Genova. «Mi sembrano - precisa - tutte e due interessanti». Le vacanze programmate dovrebbero essere a casa. «Mi piace stare all’aria aperta e coltivo l’orto - conclude - mi dedicherò a questa passione».