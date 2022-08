Ovadese, raduno e preparazione al via

OVADA - Parte stasera, lunedì 8 agosto, la preparazione dell’Ovadese in vista della prossima stagione. Tutti in campo alle 19.00 agli ordini di Luca Carosio, neo mister che parte con una carica fortissima. «La parola chiave - spiega - è lavoro. Non importa avere i nomi in squadra a indicare degli obiettivi. Il valore aggiunto sarà il lavoro sul campo».

E da questo punto di vista i 21 convocati troveranno pane per i loro denti. Sedute pressoché quotidiane, qualche doppio nei fine settimane. «Ma durante il percorso - spiega l’allenatore - potremo concederci una pausa, valuteremo in base alla situazione. Ci siamo strutturati con uno staff numeroso proprio perchè voglio lavorare in maniera organizzata, curando i dettagli». L’ultimo innesto è Michele Catanese, portiere classe 2000 svincolato dall’Arenzano. Sarà il secondo di Gaione. Faranno parte della rosa anche Musso, Costa, Visenti, Leone, Bianchi, Regini, Lombardo, Cannonero, Mazzotta, Massari, Manno, Bangoura, Bosic, Rignanese, Merialdo, Barletto, Mutti, Barbato, Coletti.



Amichevoli estive

Una spiccata presenza di giocatori a vocazione offensiva (7), una lista di giocatori forse un po’ “corta” per il reparto di mezzo. «La squadra - analizza ancora Carosio - è stata costruita pensando a un 4-3-3. Ma come ho già detto mi piace studiare le situazioni, adattarmi. Cercheremo di essere flessibili. Molto dipenderà anche da ciò che questi giocatori mi mostreranno in preparazione». Pressoché definito anche il calendario delle amichevoli. Il 18 agosto esordio con avversario da definire (probabilmente la Juniores). Poi la Campese il 24, lo Spartak San Damiano il 27, la Capriatese il 31 agosto.



Assetti nuovi

In queste settimane la società ha lavorato anche per consolidarsi negli aspetti non strettamente legati al campo. Si è concretizzato il passaggio a società dilettantistica a responsabilità limitata. «Può sembrare un dettaglio - chiarisce Gian Paolo Piana, presidente - ma si tratta di un modo per assicurare maggiore protezione al lavoro fatto in questi anni e per essere più appetibili nei prossimi, anche in vista del potenziale ingresso di nuovi soggetti». La società giovanile si chiamerà Asd Boys and Girls calcio, un omaggio al lavoro di questi anni sul fronte femminile. Le squadre sono 12. L’attività ripartirà tra il 25 agosto e l’inizio di settembre. Spicca, fra ciò che è consolidato, una seconda squadra di Allievi, con base a Fresonara, progetto seguito da Alessandro Merlino, nuovo allenatore per la Juniores.