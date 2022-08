"Cremolino teatro e musica": sette serate con la rassegna de I Guitti

CREMOLINO - Prenderà il via questa sera, con l'esibizione musicale del gruppo "Q.d.F. - Quelli del Fienile", l'edizione 2022 di "Cremolino Teatro e Musica", la rassegna promossa a cadenza annuale da "I Guitti" di Cremolino. L'appuntamento è da venerdì 5 a domenica 21 agosto, con sette serate previste in Piazza Vittorio Emanuele II, nel cuore del paese. Tutti gli spettacoli avranno inizio alle ore 21.15.

Si partirà, come detto, con una nota formazione locale. Nell’occasione, infatti, saliranno sul palco i membri (Miriam Marchesi voce, Lorenzo Repetto tastiera, Giovanni Lassa “Jimmy” basso, Sisto Libranti chitarra, Enrico Marchelli “Billo” batteria) del gruppo “Q.d.F. (Quelli del Fienile)". Nel corso della serata verranno eseguiti brani di diversi generi musicali, dal pop al blues, dal melodico al rock and roll e soul. A seguire, sabato 6 agosto, spazio a “Træ in sciô bansîgo”, uno spettacolo in due tempi di Ivana Marengo con Cinzia Rapetto, Bianca Podestà e Ivana Marengo (per la regia di The New 3 Peters Sisters).

Tris di appuntamenti sotto Ferragosto

Sabato 13 agosto, poi, sarà la volta della band “Stratagemma”. Nel corso della serata i membri (Claudio Clode Cinquegrana chitarra, Sergio Alessandri batteria, Daniela Ulizzi voce, Remo Mangini piano e tastiere, Luciano Susto basso, Alessandro Patrone batteria) del gruppo eseguiranno cover di musica pop, rock, disco music e jazz, sia inglese che italiana. La novità di quest’anno consiste nella presentazione di due batteristi che suoneranno insieme offrendo un grande e inedito spettacolo. Il biglietto d'ingresso ha un costo di 10 euro (spettacolo fuori abbonamento). Il giorno successivo, domenica 14 agosto, ecco “I panni sporchi si lavano in casa”, una brillante commedia interpretata da Sergio di Grado, Matteo Amerio, Daniela Demaria e Paola Pian. La regia è di Tina Casamento. Un tripudio di colpi di scena scandito al ritmo del divertimento.

Ferragosto sul palco con “Se ci pensi ridi e... viceversa”, uno spettacolo in tre atti con Luca Pivetti, Ferruccio Reposi (attore e regista) e la Compagnia teatrale “Divergenze parallele” di Alessandria. Gran finale il 20 e il 21 agosto, rispettivamente con “Il Magus”, una commedia della Compagnia teatrale Intro/Estro del teatro della Juta di Arquata Scrivia scritta e diretta da Luca Zilovich con Pietro Acerbi, Riccardo Massone, Linda Morando, Alessia Pignatelli e le maschere di Andrea Cavarra e Gaia Geri, e con il debutto della band "A-live". Nel corso dell'ultima delle sette serate, infatti, i membri (Laura Gioffré voce, Pietro Binda chitarra e voce, Gianfranco Puggioni chitarra, Enrico Fiorito batteria e Fabio Gandini basso) del gruppo porteranno sul palco alcuni dei brani più famosi dei Queen, dei Rolling Stones, dei Beatles, di Vasco Rossi, di Ligabue.

Tutti gli spettacoli, ad eccezione di quello del 13 agosto, prevedono un biglietto di ingresso da 8 euro. L'abbonamento per sei spettacoli (ad esclusione, sempre, di quello 13 agosto), ha un costo di 35 euro. L'intero incasso verrà devoluto in beneficenza.