Viaggio nella Maturità 2022: Francesco Tobia

OVADA - Prosegue con Francesco Tobia il nostro "Viaggio nella Maturità 2022". Dopo aver presentato gli studenti che hanno trascorso l'ultimo quinquennio fra i banchi dell'Istituto Santa Caterina - Madri Pie di Ovada, ora è la volta dei giovani colleghi del "Barletti". Anche nei prossimi giorni, dunque, andremo a conoscere i volti e le storie di tutti gli alunni che hanno completato il loro percorso scolastico con il massimo dei voti.

Alla fine, per il giovane che ha studiato in città, è arrivata anche la lode. «Per la scelta delle superiori ero indeciso tra Classico e Scientifico - racconta -. Alla fine sono contento». Da buon figlio d'arte - la mamma Alessandra insegna musica al Saluzzo Plana di Alessandria - non ha tradito le attese della famiglia. «Per l’università penso a Lettere. Intendo portare avanti gli studi in pianoforte alla Rebora e le arti marziali in palestra».