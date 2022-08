Pro loco: presidenza "rosa" per il nuovo direttivo

OVADA - È Lina Turco la prima donna eletta alla presidenza della Pro Loco di Ovada e del Monferrato Ovadese. La conferma è arrivata lunedì scorso, al termine della riunione organizzata nei locali dell'Enoteca regionale di via Torino. Oltre all'approvazione all'unanimità del rendiconto e del preventivo (presentati dal tesoriere uscente Domenico Bonaria), infatti, nel corso della serata si è provveduto all’elezione del nuovo direttivo in carica per i prossimi anni e la relativa suddivisione delle cariche.

Turco, di professione impiegata e da anni attiva collaboratrice della Pro Loco di Ovada, si è attestata al vertice dell'associazione. Il suo vice sarà Luca Torello, il presidente uscente di un ente che guarda al futuro con fiducia. A Valentina Alpa, impiegata bancaria, verrà affidata la tesoreria, mentre Gianluca Gasparini, noto commerciante locale, avrà un ruolo da segretario.

Gli altri consiglieri eletti sono i riconfermati Danilo Ferrari, Annamaria Parodi, Vincenzo Prato e i nuovi ingressi del giovane Matteo Valle, imprenditore del vetro e della commerciante Giulia Bovone. Già delineate alcune indicazioni sulle attività del 2022 come il mercatino dell’antiquariato e dell’usato in programma il 15 agosto che vede il ritorno delle bancarelle in Piazza Garibaldi oltre ad un buon numero di espositori.