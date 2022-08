Viaggio nella Maturità 2022: Syria Olivieri

OVADA - Prosegue con Syria Olivieri il nostro "Viaggio nella Maturità 2022". Dopo aver presentato gli studenti che hanno trascorso l'ultimo quinquennio fra i banchi dell'Istituto Santa Caterina - Madri Pie di Ovada, ora è la volta dei giovani colleghi del "Barletti". Anche nei prossimi giorni, dunque, andremo a conoscere i volti e le storie di tutti gli alunni che hanno completato il loro percorso scolastico con il massimo dei voti.

E, in questo caso, anche la lode. «Non mi aspettavo questo risultato - spiega la studentessa, originaria di Campo Ligure, che ha concluso il suo percorso a Scienze Applicate - Sono felice anche per la mia famiglia che ha fatto tanti sacrifici per consentirmi di seguire la mia passione calcistica». Syria, infatti, ha iniziato a giocare a pallone a sei anni con i suoi coetanei maschi su tutti i campi della Valle Stura. A 11 anni nel vivaio del Vado femminile. L’ulteriore passaggio è stato quello nel settore giovanile del Genova tra le cui fila ha disputato i campionati under 17, under 19 e di Serie C negli ultimi due anni.

«Proverò a entrare a medicina con il test - aggiunge - Ma mi piacerebbe conciliare lo studio e lo sport. Non dovessi riuscire nel mio intento non ho ancora individuato un “piano B”. Nella scuola che ho frequentato ho trovato un ambiente tranquillo che mi ha consentito di esprimere al meglio le mie potenzialità». Ferie a Napoli, qualche giorno al mare. Poi nuovi allenamenti per essere in forma per la nuova stagione.