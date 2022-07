Pallavolo, il vivaio si rilancia con Alessandra Beccaria

OVADA - Passa da una nuova collaborazione il rilancio del vivaio della Pallavolo Ovada. La società ha annunciato qualche giorno fa l’arrivo di Alessandra Beccaria, personaggio di spicco del panorama giovanile della nostra regione. Giocatrice per tanti anni, in serie C e B, tra Savigliano, Valenza e Alessandria, è poi diventata allenatrice. Da tecnico ha curato per 23 anni il settore giovanile del Rivanazzano.

Filosofia complessiva

«Siamo convinti - spiega Alberto Pastorino, presidente del sodalizio biancorosso - di aver portato in città un personaggio di spicco. Il curriculum di Alessandra Beccaria si commenta da solo. Dal settore giovanile di Rivanazzano sono usciti negli anni fior di giocatrici». A Ovada Beccaria si occuperà di di tutto il settore promozionale e del gruppo agonistico femminile under 13/14. Un investimento rivolto alle generazioni più giovani che va nel tentativo di porre le basi e insegnare a giocare a pallavolo nel modo corretto. Beccaria è anche in scienze motorie medicina preventiva adattata, docente di sostegno nelle scuole medie, allenatore di 2° grado terzo livello giovanile.

«Un’attenzione particolare - prosegue Pastorino - sarà messa al rapporto con la scuola, primaria e secondaria nella quale intendiamo riprendere a fare attività». Alla base di questa scelta la convinzione che nei prossimi anni la porzione maggiore delle giocatrici della prima squadra debba comunque arrivare dal settore giovanile. Una filosofia comunque in continuità con la storia della pallavolo Ovadese che spesso ha ottenuto i suoi migliori risultati proprio attingendo a quanto formato in casa propria. La spinta arriverà dai risultati ottenuti nell’ultima stagione, la prima completa dopo le difficoltà degli ultimi anni con diverse annate protagoniste nei rispettivi gironi.