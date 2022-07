Viaggio nella Maturità 2022: Giovanni Danielli

OVADA - Prosegue con Giovanni Danielli il nostro "Viaggio nella Maturità 2022". Dopo aver presentato gli studenti che hanno trascorso l'ultimo quinquennio fra i banchi dell'Istituto Santa Caterina - Madri Pie di Ovada, ora è la volta dei giovani colleghi del "Barletti". Anche nei prossimi giorni, dunque, andremo a conoscere i volti e le storie di tutti gli alunni che hanno completato il loro percorso scolastico con il massimo dei voti.

Il giovane studente ovadese ha già deciso che frequenterà la facoltà di Economia e gestione dei beni culturali e dello spettacolo all’Università Cattolica di Milano. «Sono stati anni difficili per noi studenti e per la scuola in generale - dice Giovanni - ringrazio i professori e la coordinatrice di classe». Anche Danielli sta lavorando con i centri estivi. La prospettiva immediata è una doppia vacanza: in Sardegna coi genitori, in Spagna con gli amici.