Vinbundò: venerdì di festa, tra musica e vini locali

MORNESE - Musica, vino e territorio. Debutterà venerdì prossimo, 29 luglio, "Vinbundò", l'iniziativa promossa dal Comune di Mornese (su iniziativa del consigliere Ian Bertolini) per far conoscere sia i produttori vitivinicoli del territorio sia gli angoli del paese meno noti. L'appuntamento è per le ore 19.30, con un programma ricco e variegato.

E se, da un lato, gli organizzatori hanno puntato su una denominazione di fantasia per la prima edizione di un evento (la scelta deriva dall'accoppiamento fra "Vino" e "Vagabundò" che, nella trasformazione dal dialetto mornesino all'italiano, si potrebbe identificare con un "Vagabondare con il calice in mano", ndr) che animerà il centro storico del paese fino alla tarda serata.

Atmosfera medievale

Il punto di partenza sarà rappresentato da una dogana molto simile, in tutto e per tutto, a quella della storica pellicola "Non ci resta che piangere". Ed è proprio lì che i partecipanti alla manifestazione decideranno se varcare il confine senza consumazione e quindi fruire liberamente dei quattro palchi con musica dal vivo e delle bancarelle oppure se cambiare la valuta in "Mornesini" e degustare il vino. Oltre agli otto produttori e rivenditori locali aderenti, è prevista la presenza anche delle bancarelle di prodotti tipici e di artigianato.

In paese sono già state risistemate le vecchie bandiere rionali del palio degli asini, per dare quel tocco di medioevo, ma anche di tradizione locale. Durante la serata sarà possibile mangiare in piazza grazie ai due ristoranti di Mornese che proporranno un loro menù a prezzo fisso. Non mancherà nemmeno la musica, con i "Two for you" e gli "II" che proporranno alcune cover delle canzoni italiane più famose proprio nella zona "food", mentre in piazza della loggia aprirà la serata il gruppo folk country "Pulin and the little mice" a cui seguirà un dj set a cura di Dropp. Lungo via chiesa, appena ristrutturata con il porfido, ci saranno i "Demueluin" con i loro stornelli in dialetto. In caso di maltempo l'evento sarà rinviato.