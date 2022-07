Geirino, c’è l’incarico per il progetto del nuovo tetto del palazzetto

OVADA - Mentre sembra essere calato il silenzio sulla problematica più urgente (che riguarda conti e fruibilità futura degli impianti, ndr), prosegue il piano di ammodernamento del centro polisportivo Geirino.

Dopo la pista, per la quale si attende l’esito della gara gestita dalla Provincia di Alessandria, è ora il turno del palazzetto dello sport. Nei giorni scorsi è stato assegnato l’incarico per la progettazione secondo i dettami del piano di manutenzione straordinaria varato oramai due anni fa.

Attesa decennale

Chiamato in causa lo studio “Balbi&Rinaudo”, quello coinvolto per il rifacimento di piazza Garibaldi con un progetto che mise a disposizione 124 mila euro di contributo regionale. Il palazzetto ha da tempo necessità di un robusto intervento al tetto. L’impianto, inaugurato a metà anni '90, è stato in questo periodo oggetto solo di minimi ritocchi. E così la pioggia rende inutilizzabili gli spazi, come denunciato in più di un’occasione dalle associazione sportive che ne usufruiscono. Le prime perdite furono registrate tra il 2009 e 2010. L’impegno di spesa complessivo ammonta a 49.677 euro.

Rimane invece da capire quale sarà l’indirizzo individuato per il ripristino della piscina invernale. Se la stagione estiva sta dando una mano, a settembre si porrà nuovamente il problema di come ovviare ai danni causati dall’alluvione dello scorso ottobre.