Viaggio nella Maturità 2022: Benedetta Luciani

OVADA - Prosegue con Benedetta Luciani il nostro "Viaggio nella Maturità 2022". Dopo aver presentato gli studenti che hanno trascorso l'ultimo quinquennio fra i banchi dell'Istituto Santa Caterina - Madri Pie di Ovada, ora è la volta dei giovani colleghi del "Barletti". Anche nei prossimi giorni, dunque, andremo a conoscere i volti e le storie di tutti gli alunni che hanno completato il loro percorso scolastico con il massimo dei voti.

La costese Benedetta Luciani è una dei tre esponenti dell’indirizzo di Amministrazione, Finanza e Marketing che hanno ottenuto il tanto sperato "cento". «Il ritorno all’esame tradizionale - confessa - mi ha provocato un po’ di ansia. ma penso di aver gestito la situazione al meglio». “Benni”, che studia canto e pianoforte alla Rebora, è il prodotto di una famiglia in cui si respira una grande passione per la musica. È da anni, infatti, che la zia suona il violino. Nell’immediato c’è ancora preparazione e studio. «L’obiettivo - conclude - è il test per il corso di Giurisprudenza italo francese a Firenze».