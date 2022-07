Conte torna a Ovada per il Rebora Festival

OVADA - Torna a Ovada a distanza di tre anni Giorgio Conte. Se la prima visita era legata alla presentazione della candidatura a “Città Europea del vino” oggi l’occasione è l’appuntamento con il “Rebora Festival” previsto per domenica sera alle 21.00 nel giardino della scuola di musica accanto a via San Paolo. “L’arte di arrangiare” è il titolo di una serata in cui «inviterò il pubblico ovadese - chiarisce il musicista astigiano - a non vivere passivamente l’evento. Il mio non sarà solo un concerto ma un vero e proprio spettacolo». Sul palco Conte sarà accompagnato da due grandi musicisti: Alberto Parone (batteria e basso vocale), Bati Bertoglio alla fisarmonica.

