Sconfinamenti: Petruzzelli conquista la scena tra i boschi

TRISOBBIO - Le parole che si fondono alle bellezza tipica degli scorci dell'Ovadese. Un tema di grande attualità come il rapporto tra l'uomo e la natura. Pino Petruzzelli ha illuminato con il suo "Vita nei boschi" il terzo appuntamento di Sconfinamenti. Una magia che si è fusa alla perfezione con la piana di Trisobbio dove l'attore e scrittore ha letto passaggi del suo libro. Vita nei Boschi è il lavoro che Petruzzelli sta portando con Teatro Ipotesi nelle piazze e nelle arene all'aperto della Liguria e di altre località del Nord Italia. L’opera è dichiaratamente e liberamente ispirata al libro Walden, ovvero Vita nei boschi di Thoureau: e a meno di non averlo letto recentemente, esci dallo spettacolo senza avere capito cosa è farina dell’attore genovese e cosa arriva invece dal sacco dell’americano di metà '800. Molti i partecipanti all'iniziativa che hanno scelto di immergersi in queste atmosfere.