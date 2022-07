Piccardo canta De Andrè nel Borgo

OVADA - Torna questa sera, venerdì 22 luglio, nella sua prima versione di cantante e musicista Luca Piccardo. Assieme al gruppo si esibirà al campo sportivo di Sant’Evasio con “Ovada canta De Andrè”. Organizzazione degli “Amici del Borgo”. «Mi piace - racconta Piccardo - proporre canzoni che il pubblico conosce molto bene e che sono anche manifesto di un’epoca e di un atmosfera culturale. De Andrè è un simbolo di libertà, di idee politiche distante dalle masse e di coraggio». Con Piccardo si esibiranno Indi alle chitarre acustiche, Paolo Lucchesi (batteria), Enrico Viotti (violino), Andrea Manuelli (tastiere), Alessio Pastorino (basso), Andrea Fossati (chitarre elettriche), Massimo Olivieri (mandolino), Francesca Bottero (flauti).

«Faremo - prosegue Piccardo - “Il testamento di Tito”, forse il punto più alto di un album, “La buona novella”, sulla vita di Gesù per certi versi incomprensibile quando uscì nel 1968 in un clima di rivolte e pugni alzati. Ma De Andrè era così». Il concerto si ripropone ogni anno dall’esibizione di qualche anno fa, su interessamento di Dori Ghezzi, in onore di “Esteve”, la chitarra più utilizzata dal musicista genovese. Particolare la formula della serata: prevista la doppia possibilità di partecipare alla serata con solo biglietto di ingresso a 10 euro oppure ingresso più cena a menù fisso a 20 euro. Il ricavato sarà utilizzato per la manutenzione di aree verdi nel quartiere Borgo. Sabato 23 è invece in programma “Il Borgo in festa”, una serata della tradizione con il ristorante. Nel menù gli agnolotti e le gasse della tradizione impastate a mano.