Fisiatria, oggi un incontro con l'assessore Regionale

OVADA - Si parlerà delle prospettive legate al reparto di Fisiatria nell’incontro previsto nella giornata di domani a Torino con l’assessore regionale alla Sanità Luigi Icardi. L’argomento è di stretta attualità e fortemente legato all’apertura del nuovo reparto allestito all’interno dell’ospedale di Tortona prevista per il prossimo autunno. L’attuale indicazione dell’Asl è per una degenza di II livello per recupero e rieducazione funzionale. Il reparto, dotato di 20 posti letto dopo la riorganizzazione completata nel 2014, si rivolge prevalentemente a pazienti con esiti politraumatici, fratture di femore, protesi di ginocchio e di anca, ictus. Lo stesso Icardi, nel corso di una visita nel novembre 2019 aveva espresso un parere molto positivo sulla realtà verificata e sulla necessità di preservare un modello che vedesse nei piccoli ospedali di territorio come presidi essenziali.

Fisiatria: spiraglio per il reparto in bilico Ieri mattina visita in ospedale dell'assessore regionale alla Sanità Icardi: «Trasferimento negli atti ma ragioniamo su quel che rimane una risorsa»