Viaggio nella Maturità 2022: Beatrice Gugliero

OVADA - Prosegue con Beatrice Gugliero il nostro "Viaggio nella Maturità 2022". Dopo aver presentato gli studenti che hanno trascorso l'ultimo quinquennio fra i banchi dell'Istituto Santa Caterina - Madri Pie di Ovada, ora è la volta dei giovani colleghi del "Barletti". Anche nei prossimi giorni, dunque, andremo a conoscere i volti e le storie di tutti gli alunni che hanno completato il loro percorso scolastico con il massimo dei voti.

Beatrice Gugliero di Ovada è convinta che i risultati rispecchi l’impegno. In città è conosciuta per la sua esperienza calcistica nella Juventus under 15 e nella Sampdoria under 17. L’inizio nella squadra cittadina, gli allenamenti divisi con i maschi. Poi il salto di qualità. Prima la prestigiosa maglia bianconera, vestita con la selezione delle Under 15. Tanti allenamenti, il tentativo quotidiano di migliorare e mantenere un livello molto alto. Poi i blucerchiati, con la selezione Under 17. Anni in cui lo sport è stata anche una risposta parziale alle limitazioni imposte dal Covid.

«Conciliare calcio e studio non è stato facile - chiarisce l'ormai ex studentessa di Amministrazione, finanza e marketing - Per questo a un certo punto mi sono decisa a dedicarmi in toto al secondo». In vista l’iscrizione a Economia Statistica a Torino e le vacanze in Spagna.