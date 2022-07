Borgo in Festa con Luca Piccardo e Faber

OVADA - Si potrà cenare. E si potrà vivere una serata di forti emozioni sulle note senza tempo di Cristiano de Andrè. L'appuntamento è per venerdì 22 luglio presso il campo sportivo di Sant'Evasione per una serata organizzata in collaborazione con il Rotary Club Ovada del Centenario. Ad esibirsi sarà Luca Piccardo con il suo collaudato gruppo di musicisti: Indi alle chitarre acustiche, Paolo Lucchesi (batteria), Enrico Viotti (violino), Andrea Manuelli (tastiere), Alessio Pastorino (basso), Andrea Fossati (chitarre elettriche), Massimo Olivieri (mandolino), Francesca Bottero (flauti). Particolare la formula della serata: prevista la doppia possibilità di partecipare alla serata con solo biglietto di ingresso a 10 euro oppure ingresso più cena a menù fisso a 20 euro. Il ricavato sarà utilizzato per la manutenzione di aree verdi nel quartiere Borgo.

Sabato 23 luglio è in programma “Il Borgo in festa”, una serata della tradizione con il ristorante che nel menù presenterà due piatti tipici della tradizione ovadese: gli agnolotti e le “gasse” (farfalle impastate e fatte a mano). Durante la serata musiche e canti con “Gli amici dell’osteria” che si esibiranno per l’occasione.