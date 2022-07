Vespa Club: torna il raduno nazionale

OVADA - Torna in città l’allegra invasione delle Vespe. Il mezzo che ha fatto epoca, simbolo e naturale accompagnamento della crescita economica e del tenore sociale del Paese, è oggetto del raduno in programma domenica.

Per tutta la mattinata gli scooter saranno in esposizione in via Torino, davanti all’Enoteca Regionale di Ovada dove sono previsti ritrovo dei partecipanti e iscrizioni. Anche la regia della 14° edizione, la prima dopo la sospensione degli ultimi anni, è del Vespa Club cittadino.

Passione e promozione

«La Vespa - spiega Nico Bonaria, motore dell’iniziativa - era un mezzo tecnicamente perfetto. Ma il suo successo è dovuto anche al fatto di essere di semplice utilizzo, alla portata di tutti». Gli organizzatori si aspettano numeri importanti.

«Ci siamo legati - prosegue Bonaria - al Vespa Club d’Italia, siamo potuti entrare nel Campionato Turistico nazionale che porterà i soci dei Vespa Club affiliati a partecipare al nostro raduno per accumulare punti. Ci attendiamo almeno 250 partecipanti».

La manifestazione è anche l’occasione per promuovere l’Ovadese. Dalle ore 11.30 partirà il giro panoramico che si snoderà attraverso le colline di Belforte Monferrato, Lerma, Casaleggio Boiro, Mornese, Tramontana e San Cristoforo. L’arrivo è previsto alle piscine dove sarà organizzato il picnic, riproposto quest’anno in alternativa al tradizionale pranzo. Nel pomeriggio infine si terranno le premiazioni. Info: 339.8169371.