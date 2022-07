Via Gramsci, gara per ricostruire il marciapiede

OVADA - Ci sarà tempo fino al 2 agosto per presentare offerte competitive per ottenere l'incarico di parziale demolizione e ricostruzione del marciapiede di via Gramsci. E' l'ultimo atto del consolidamento del muraglione a spiovere sullo Stura oggetto dell'intervento concretizzatosi nella prima parte del 2020. Da quel momento sono andate avanti le operazioni meno visibili all'altezza del piede e del collettore fognario. Ora c'è da rinnovare e da alleggerire la struttura con quest'ultimo passo. La gara è stata avviata da pochi giorni con la Provincia di Alessandria a fare da stazione appaltante. Base d'asta complessiva da 420 mila euro; il ribasso applicato dai concorrenti determinerà il costo finale dell'opera per il quale il comune di Ovada ha già ottenuto un contributo da 600 mila euro dal Ministero dell'Interno.