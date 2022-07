Al via il trofeo “Mobili Marchelli” di Lerma

LERMA - Prenderà il via nel pomeriggio di domani, venerdì 15 luglio, l'edizione 2022 del trofeo “Mobili Marchelli”, lo storico appuntamento estivo organizzato dalla Pallavolo Ovada presso le piscine di Lerma. Sono diciotto, in totale, le compagini che promettono di darsi battaglia dopo due anni di stop a causa della pandemia.

«Abbiamo creato - spiega Alberto Pastorino, presidente del sodalizio organizzatore - un tabellone con quattro gironi, due da cinque, altrettanti da quattro. Scorrendo le liste degli atleti partecipanti si può notare come molti degli affezionati del torneo siano tornati. Fra questi ci sono anche atleti di tutto rispetto ad assicurare un livello di competizione importante». L'evento entrerà nel vivo nella giornata di sabato, con la lunga volata della fase preliminare. Domenica, invece, sarà la volta delle fasi decisive.

Parterre de roi in piscina

Tra le teste di serie c’è la squadra campione uscente di Pizzeria Pietrino con il novese Stefano Moro e Giacomo Ghibaudo quest’anno in A3 a Savigliano. La seconda testa di serie “Tu non sai chi sono io” può contare su Luca Spirito, l’unico esponente della massima serie iscritto, gli ex ovadesi Alessandro Graziani ed Enrico Zappavigna (entrambi in B). E ancora tra i giocatori: Andrea Bettucchi, Matteo Scarrone ed Emilio Perassolo (nella stessa squadra). Sul fronte femminile l’acquese Benedetta Gatti quest’anno in B1 a Costavolpino.

Plastipol raggiunge la salvezza Alessandria chiude terza come Gavi in serie D, piegata la Nuova Elva Occimiano

Arrivano dal Cus Genova altri protagonisti importanti. «Ci sono poi presenze che possono sembrare simpatiche ma in realtà sono squadre destinare comunque a dare fastidio», aggiunge Pastorino. Alcuni esempi: Ospizio del Tigullio e Reaparecidos. Ne fanno parte giocatori non più tesserati come Paolo Sartor e Andrea Zanforlin, nel primo caso, Luca Lemmi per tanti anni protagonista a Genova in Serie A.