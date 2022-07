Don Salvi, tempo di verdetti: squadre in campo per le finali

OVADA - È (già) tempo di verdetti per il "Don Salvi", il tradizionale torneo estivo organizzato all'interno dell'Oratorio di via Buffa. L'appuntamento è per questa sera, domenica 10 luglio, con le due sfide finali della ventesima edizione. Alle ore 21.00 scenderanno in campo le Girls Calcio e le Scarsenal, ossia le protagoniste della categoria "Femminile". Il terzo gradino del podio, invece, verrà condiviso da Ovada Femminile e Riverplate.

Alle ore 22.00, invece, si terrà l'atto finale del torneo "Maschile". La sfida, in questo caso, è fra Gianni Gomme e Gli Apicoltori. I primi, pronti a difendere il titolo di campioni in carica (visto che, nell'ultimo biennio, la competizione non si è disputata a causa della pandemia, hanno regolato (4 a 2 il risultato finale) A' Manna in semifinale, mentre i vincitori delle edizioni 2016 e 2018 sono usciti vincitori dal confronto serrato (4 a 3) con Piana Legnami.