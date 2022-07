"Rust and dust": veterane in parata in un centro vestito a festa

OVADA - Le berlinette, le spider e le auto da corsa. E poi, ancora, le vetture che hanno segnato un'epoca, le jeep e persino un taxi londinese. Si sono ritrovati intorno a metà mattinata (di domenica 10 luglio, ndr), in una piazza Garibaldi completamente rinnovata, i protagonisti di "Polvere e ruggine in Ovada", il raduno dei veicoli storici promosso dall'associazione "Rust and dust - Monferrato Classic Car".

Tanti gli ovadesi (di varie età) che, intorno alle ore 10.00, si sono presentati nel "salotto buono" della città per assistere a un evento che, anche nelle edizioni precedenti, ha sempre attirato un grande numero di curiosi e di partecipanti.